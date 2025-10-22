Сийярто: Венгрия заключит с США важное соглашение по экономике и энергетике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей планирует подписать соглашение лично с президентом США Дональдом Трампом

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время предстоящего в ноябре визита в Вашингтон планирует заключить с президентом США Дональдом Трампом масштабное соглашение в области экономики, которое будет затрагивать вопросы ядерной энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Глава МИД рассказал, что они обсудили предстоящий визит Орбана и подготовку двусторонней договоренности. "В ходе визита премьер-министра мы заключим важное соглашение, которое выведет венгерско-американское сотрудничество в области экономики и энергетики на новый уровень", - заявил глава МИД в интервью телекомпании М1.

По его словам, речь идет о создании "масштабной комплексной программы экономического и энергетического сотрудничества". "Венгрия заинтересована в более широком использовании ядерной энергии в будущем, поскольку растущий спрос на электроэнергию в стране может быть удовлетворен дешево, надежно и стабильно за счет ядерной энергии", - пояснил Сийярто. Он уточнил, что в этих целях Венгрия рассчитывает использовать американские ядерные технологии и ядерное топливо для своей АЭС в Пакше, которая работает на топливе из России.

Кроме того, соглашение будет затрагивать вопросы военно-промышленного сотрудничества между Венгрией и США, а также включать "классическую главу об инвестициях". Сийярто выразил надежду на то, что развитие деловых связей с Соединенными Штатами позволит частично компенсировать ущерб, нанесенный в последние годы венгерской экономике ошибочной политикой Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.