Минфин США: новые санкции затронут 34 дочерние структуры "Роснефти" и "Лукойла"

В списке фигурируют 6 аффилированных с "Лукойлом" компаний и 28 ответвлений "Роснефти"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. 34 дочерних структуры российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" включены в новый пакет американских санкций. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

В списке фигурируют шесть аффилированных с "Лукойлом" компаний, в числе которых "Лукойл - Пермь", "Лукойл - Калининградморнефть", "Лукойл - Западная Сибирь" и РИТЭК.

Также в перечне 28 структур "Роснефти", в числе которых "Сибнефтегаз", "Башнефть - Добыча", "Грознефтегаз", "Самаранефтегаз", "РН - Юганскнефтегаз", а также несколько нефтеперерабатывающих заводов.