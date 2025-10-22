В Соцфонде рассказали, на сколько вырастет пенсия в 2026 году

Средний размер выплат по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, сообщил глава организации Сергей Чирков

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется 38 млн пенсионеров, также средний размер пенсий по старости по сравнению с 2025 годом вырастет почти на 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

Он напомнил, что индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты в следующем году будет осуществляться с 1 января 2026 года в том же порядке, как и в текущем году, и составит 7,6%, что выше уровня инфляции (6,8%).

"Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей", - сказал Чирков.

По его словам, на страховые пенсии будет направлено почти 11,9 трлн рублей.