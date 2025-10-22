Минцифры и ЦБ обсуждают изменения в содержании банковских СМС с кодами

Депутаты Госдумы предложили сделать обязательным указание в СМС банков с подтверждением оплаты полного названия получателя платежа и суммы операции

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ совместно с Банком России прорабатывает вопрос изменения содержания информации, которая должна обязательно указываться в СМС с подтверждением оплаты от банков. Об этом замминистра Дмитрий Угнивенко сообщил в ответе на запрос депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением сделать обязательным указание в банковских СМС с подтверждением оплаты полного названия получателя платежа и суммы операции. По мнению парламентариев, недостаточная информативность СМС с кодами подтверждения оплаты, которые содержат только числовой код без подробностей операции, является одной из ключевых причин успешных банковских хищений.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с вашим письмом <…> по вопросу внесения изменений в законодательство РФ в части содержания банковских СМС с кодами подтверждения оплаты сообщает о том, что указанное предложение прорабатывается Министерством совместно с Банком России", - указано в ответе замминистра.

По словам Угнивенко, по результатам указанной проработки будет направлен дополнительный ответ.