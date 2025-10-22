Трамп считает, что Индия прекратит покупать нефть России к концу года

Процесс невозможно остановить, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Индия практически полностью прекратит закупать к концу 2025 года российскую нефть.

"Это процесс. Невозможно просто его остановить. Но к концу года они почти полностью прекратят", - заявил 22 октября американский лидер, комментируя в беседе с журналистами на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте вопрос о приобретении Индией нефти у России. "Это значимая вещь", - сказал Трамп. Согласно изложенным им данным, "почти 40%" нефти Индия закупает у России.

Глава администрации США не подтвердил намерение оказывать давление на председателя КНР Си Цзиньпина, добиваясь и от Пекина отказа от закупок российской нефти. "Китай - это немного другое", - убежден Трамп.

При этом он утверждал, что Россия и Китай "по природе не могут быть дружески настроены" по отношению друг к другу, что сближению Москвы и Пекина способствовала политика предыдущих президентов США Барака Обамы и Джо Байдена. "Они (Россия и КНР - прим. ТАСС) ближе, чем обычно были бы", - считает Трамп. Сам же он якобы выступает за то, чтобы Москва и Пекин и далее были "дружески настроены" по отношению друг к другу.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко ранее заявил ТАСС, что поставки нефти из РФ в Индию по-прежнему осуществляются. "Все продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос, идут ли поставки российской нефти в эту страну, учитывая недавние высказывания Трампа, который пообещал сохранить высокие ставки пошлин для Индии, если она не откажется от закупок российских энергоносителей. США ввели 6 августа дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов из России. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%.

Как Трамп заявил 15 октября, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Между тем, как подчеркнул затем МИД Индии, нет информации о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей, отметил представитель внешнеполитического ведомства Индии. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией ориентируется на заявления, сделанные Нью-Дели.