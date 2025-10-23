В Соцфонде сообщили, в какие даты семьи получат пособия перед праздниками

Средства перечислят досрочно, заявил глава организации Сергей Чирков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России в ноябре досрочно перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале месяца. Об этом ТАСС сообщил глава фонда Сергей Чирков.

В РФ 4 ноября отмечается День народного единства. Суббота 1 ноября будет предпраздничным рабочим днем, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября (вторник) - праздничный выходной.

"В преддверии праздников для семей с детьми особенно важна своевременная финансовая поддержка. Принято решение перечислить ноябрьские выплаты досрочно, чтобы родители могли спокойно и без лишней суеты подготовиться к выходным дням", - сказал он.

Так, 1 ноября родители получат за октябрь единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (неработающим родителям), ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В Соцфонде ТАСС уточнили, что досрочно средства перечислят семьям, выбравшим безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, деньги придут в ноябре до 25-го числа в соответствии с графиком работы отделений Почты России в каждом регионе.

Работающие родители, которым оформлено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, тоже досрочно получат средства в ноябре. Обычно выплата приходит 8-го числа, но в следующем месяце оно выпадает на субботу, поэтому родители получат пособие на день раньше - 7 ноября.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, средства в ноябре будут перечислены по обычному графику 5-го числа - в первый рабочий день после праздников.

О графике выплат

Для удобства родителей большинство детских пособий Соцфонд выплачивает в единую дату. Каждое 3-е число месяца всем, кто выбрал безналичную доставку, поступают средства за прошлый месяц. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет деньги. Если родители получают пособия через Почту России, доставка идет с 3-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

При этом, как отметили в Соцфонде, отдельные субъекты устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с региональными законами. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по собственному графику, который отличается от выплатных дат Соцфонда.