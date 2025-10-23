НБКИ: средний размер лимитов по кредитным картам в сентябре снизился на четверть

Он составил 84,6 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Средний размер по новым выданным кредитным картам в сентябре 2025 года сократился на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 84,6 тыс. рублей (в 2024 году - 114,2 тыс. рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

При этом, по данным НБКИ, по сравнению с августом показатель сократился на 19,3% (в августе он составил 104,8 тыс. рублей).

Среди 30 регионов - лидеров в сегменте розничного кредитования наибольший средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в сентябре 2025 года был отмечен в Москве (119,9 тыс. рублей), Московской области (102 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (101,7 тыс. рублей), а также в Ленинградской (90,6 тыс. рублей) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (88,6 тыс. рублей) областях.

Кроме того, наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам в сентябре по сравнению с августом продемонстрировали Алтайский край (-22,1%), Белгородская область(-21,7%), Республика Крым (-21,3%), Приморский край (-20,7%) области, а также Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-20,6%). А меньше всего данный показатель в топ-30 регионов снизился за месяц в Республике Татарстан (-15,8%), а также в Саратовской (-16,7%), Тульской (-16,8%) и Воронежской (-16,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов за этот период сократился на 17,2% и 19,2% соответственно.

"Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в сентябре снизился после трех месяцев небольшого роста. С 1 сентября 2025 года в отношении необеспеченных кредитов (включая, кредиты по кредитным картам) начал действовать период охлаждения. Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тыс. рублей заемщик ожидает получения заемных средств 4 часа, а больше 200 тыс. рублей - 48 часов. В этой связи банки и заемщики стараются уложиться в установленные лимиты, чтобы сократить период ожидания кредитных средств", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.