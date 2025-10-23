В СФ предложили ввести дополнительные гарантии обеспечения сельской ипотеки

Важно, чтобы заемщики не платили за недостроенное жилье, отметил председатель комитета по экономполитике Андрей Кутепов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Дополнительные гарантии окончания строительства дома в рамках сельской ипотеки, чтобы заемщики не платили за недостроенное жилье, предложил ввести председатель комитета по экономполитике СФ Андрей Кутепов. Свое предложение он изложил в письме вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву, оно имеется у ТАСС.

"Просим рассмотреть вопрос о необходимости установления дополнительных гарантий окончания строительства дома по договору подряда с подрядной организацией в рамках сельской ипотеки, а также ускорения проработки вопроса о предоставлении кредитных каникул в случае, если заемщик признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении недобросовестного подрядчика, не исполнившему условия договора строительного подряда, при условии документального подтверждения признания потерпевшим", - говорится в письме.

В комитет Совета Федерации по экономической политике поступают обращения, в рамках которых отмечаются проблемы, связанные с сельской ипотекой, сообщил сенатор. Например, при строительстве жилого дома по договору подряда с подрядной организацией, когда она приостанавливает строительство дома, в том числе и на начальном этапе, и не завершает строительство жилого дома, говорится в письме.

"При этом граждане продолжают выплачивать ипотечный кредит за жилой дом, строительство которого не будет завершено. Уполномоченный банк не вникает в ситуацию с подрядчиками и требует исполнения обязательств заемщиками", - отметил Кутепов.

По данным Минсельхоза России, за период 2023-2025 гг. выдано 8 317 кредитов, сдано в эксплуатацию 5 655 домов, сообщил сенатор.