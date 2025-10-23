"Яндекс" начал разрабатывать первый в России ИИ для роботов

Искусственный интеллект будет способен глубоко понимать материальный мир, взаимодействовать с ним, учитывать его контекст и адаптироваться под меняющиеся условия, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Яндекс" разрабатывает первый в России Physical AI - физический искусственный интеллект, который способен глубоко понимать материальный мир, взаимодействовать с ним, учитывать его контекст и адаптироваться под меняющиеся условия. Благодаря физическому ИИ роботы и автономный транспорт "Яндекса" получат новые возможности и смогут выйти на следующий этап развития, сообщили ТАСС в компании.

"Физический искусственный интеллект развивают команды "Яндекс роботикс" и автономного транспорта. <...> Опыт, накопленный на дорогах и внутри помещений, в сочетании с технологиями "Яндекса" позволит научить роботов и автономные автомобили комплексно обрабатывать мультимодальные данные: изображение, видео, звук, текст. Это приблизит их восприятие к человеческому", - говорится в сообщении. Также это обеспечит адаптивность под любые модели и научит роботов и автономные автомобили моделировать разные варианты развития событий и самостоятельно принимать решения исходя из обстановки.

В рамках работы в сфере сервисных и промышленных роботов уже создана и обучена модель VLA (Vision-Language-Action model), которая преобразует голосовые и текстовые команды, картинку с камер и другие данные, которые робот получает на вход, в действия. Сейчас поддерживается больше 10 базовых действий: "взять", "положить", "перенести" и так далее, а в будущем их станет больше сотни. Также "Яндекс роботикс" развивает Yandex RMS, которая позволит роботам определять, какую комбинацию действий использовать в той или иной задаче и как ее решать: самостоятельно или в кооперации с другими роботами. Если им не хватает данных, они смогут сами запросить их в смежных системах.

Взаимодействовать с роботами

"Люди получат возможность взаимодействовать с роботами привычным способом - голосом, жестами и текстом. Это упростит роботизацию бизнеса: компаниям не потребуется дополнительно обучать персонал и кардинально перестраивать процессы. К примеру, будет достаточно показать роботу инструкцию, написанную для людей, - и он поймет, что нужно делать", - отметили в "Яндексе".

Команда автономного транспорта продолжает развивать ML-планировщик. В нем за построение траектории движения отвечает нейросеть-трансформер, обученная на большом объеме данных о действиях профессиональных водителей, подражая им, планировщик помогает автомобилю двигаться более плавно и предсказуемо - в манере, близкой к манере человека, объяснили в компании. Еще одно направление работы - развитие симулятора, в котором автомобили и роботы-доставщики отрабатывают навыки вождения и учатся реагировать на разные ситуации, в том числе те, которые редко возникают в жизни.

"Физический ИИ повысит безопасность технологии автономного вождения и позволит автомобилям и роботам-доставщикам не просто распознавать ситуации, а воспринимать их в динамике. Они также научатся взаимодействовать с дорожной инфраструктурой - например учитывать сигналы светофоров при планировании маршрута. Роботам-гуманоидам физический ИИ позволит точнее оценивать вес и устойчивость предметов, рассчитывать усилие при захвате, сохранять равновесие при движении и безопасно взаимодействовать с людьми и объектами", - подчеркнули в "Яндексе".