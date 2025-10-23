Более трети опрошенных россиян собираются сократить расходы на подписки

Еще 32% респондентов хотят снизить траты на готовую еду, говорится в исследовании холдинга "Ромир" и сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше трети опрошенных россиян собираются снизить траты на подписки электронных сервисов в 2026 году. Об этом сказано в совместном исследовании исследовательского холдинга "Ромир" и сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price (текст есть у ТАСС). Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов из разных регионов России в возрасте от 18 до 64 лет. Участники могли выбрать несколько вариантов ответа.

"В 2026 году многие планируют сократить расходы. На первом месте по сокращению трат оказались подписки на сервисы - 35%", - говорится в сообщении.

Кроме того, 32% респондентов собираются сократить расходы на готовую еду, 28% - уменьшить покупки кофе и напитков навынос, 26% - гаджетов, а 22% - обучающих курсов. При этом среди молодежи (25-34 лет) особенно заметно желание экономить на продуктах питания: так ответили 12% опрошенных, отмечают аналитики.

В то же время, если бы в 2026 году у россиян появились дополнительные средства, 54% опрошенных предпочли бы их отложить. Треть (33%) купила бы одежду и обувь, а 30% потратили бы деньги на продукты питания.

Среди желанных покупок оказались товары для дома (28%), а 26% опрошенных хотели бы увеличить расходы на развлечения и питание вне дома, говорится в исследовании.

По данным опроса, около 14% россиян часто совершают спонтанные покупки. Еще 35% россиян делают эмоциональные покупки иногда, а 32% - редко. Причины у подобных трат разные. Так, 40% респондентов признались, что незапланированные покупки помогают им поднять настроение. По 33% респондентов совершают покупки под влиянием положительных эмоций либо выбирают красивые и интересные товары для себя или детей. Еще 19% признались, что часто не могут объяснить свой выбор и просто оказываются с ненужной покупкой на кассе. Для 15% причиной становится пример друзей или знакомых, а для 7% - советы блогеров.