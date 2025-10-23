Более 30 тыс. заявок на регистрацию софта подали разработчики в 2025 году

Из них 3,9 тыс. приходится на базы данных, рассказал глава Роспатента Юрий Зубов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Отечественные разработчики за 9 месяцев 2025 года подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) свыше 30 тысяч заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, из них 25,9 тыс. приходится на программное обеспечение, а 3,9 тыс. - на базы данных. Об этом ТАСС рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Из общего объема заявок на долю программного обеспечения приходится 85%, остальные поданы на охрану баз данных.

"С 2021 года мы постоянно фиксируем увеличение количества заявок на регистрацию отечественных ИТ-разработок. Это связано с правительственными мерами поддержки ИТ-сектора, с реализацией программы "Цифровая экономика". И такая помощь дает свои результаты: с начала года мы получили уже свыше 30 тысяч заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных - на 14% выше аналогичного показателя прошлого года", - сказал Зубов.

По данным службы, география российских разработчиков софта охватывает всю страну. В ТОП-5 регионов по количеству зарегистрированных заявок программ для ЭВМ и баз данных вошли Москва (10 418 заявок), Санкт-Петербург (3 743), Московская область (1 304), Воронежская область (910), Республика Татарстан (883).

С сентября 2020 года действует цифровой сервис по онлайн-регистрации программ для ЭВМ. Он позволяет оформить интеллектуальные права на ПО в течение одного дня. За это время с помощью сервиса разработчики подали 14 405 заявок.