РНКБ: четверть россиян готовы тратить на санаторное лечение до 100 тыс. рублей

Еще 33% опрошенных рассчитывают на бесплатную путевку, показали результаты исследования

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Четверть россиян готовы тратить на санаторно-курортное лечение не более 100 тыс. рублей в год, примерно столько же - 300 тыс. и более, а треть рассчитывают на бесплатные путевки, следует из данных интернет-опроса, проведенного девелоперской компанией "РНКБ развитие".

Из предоставленных ТАСС материалов следует, что опрос проводился на площадке "Яндекс. Взгляд" в течение трех суток. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек в возрасте от 25 до 65 лет.

"По результатам опроса о готовности тратить средства на курортно-санаторное лечение ежегодно выяснилось следующее: 33% респондентов рассчитывают на бесплатную льготную путевку, а 26% готовы потратить на эти цели не более 100 тыс. рублей. Примечательно, что 21% опрошенных уже получают бесплатные путевки несколько раз в год. Значительная часть респондентов также готова к существенным расходам: 17% готовы потратить свыше 600 тыс. рублей, а еще 10% - от 300 тыс. до 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При этом результаты опроса показали, что практически каждая вторая семья заинтересована в посещении российских здравниц в курортных зонах. В 15% семей есть пожилой человек, которому рекомендовано ежегодное посещение санатория. Еще в 13% семей такой оздоровительный отдых необходим сразу нескольким людям. В 12% семей - взрослым, а в 9% - детям.

"Среди методик оздоровления на бальнеологических курортах половина респондентов отметила приоритет грязелечения и морской соли, чем славится, например, город Саки в Крыму. Массаж выбрали 35% опрошенных, а велнес-программы и спа привлекли внимание 25% респондентов", - отметили в компании.

Интерес к покупке недвижимости

В компании добавили, что многие россияне мечтают не просто ездить на курорты, а иметь там недвижимость - 50% опрошенных хотели бы иметь виллу, 48% предпочли бы иметь на побережье квартиру или апартаменты под управлением от отеля.

В реальности же 47% респондентов, используя собственные средства и, возможно, небольшой ипотечный кредит, могут себе позволить небольшой дом на второй-третьей линии от моря или еще дальше - где-то в городской застройке. "Вторая половина опрошенных склоняется к более практичным вариантам, которые сочетают в себе возможность отдыха и оздоровления с потенциальным доходом от сдачи в аренду", - отметили в "РНКБ развитие".

По данным компании, наиболее предпочтительными направлениями для приобретения курортной недвижимости названы Краснодарский край и Крым, набравшие по 30% голосов. Байкал привлекает внимание 20% респондентов. Также в списке популярных регионов оказались Дагестан (18%), Кавминводы (15%) и Алтайский край (14%).

"Востребованность бальнеологических курортов растет, особенно в Крыму, благодаря местным целебным грязям и благоприятному климату. Владение недвижимостью в такой зоне - это не только возможность ежегодного оздоровления для себя и своей семьи, но и возможный источник дополнительного дохода от сдачи в аренду, тем более в курортных комплексах с современной медицинской составляющей, работающих круглый год. Например, апартаменты площадью 29,5 кв. м стоимостью от 15,7 млн рублей под управлением отельного оператора могут приносить владельцу ежегодно от 1 млн до 2 млн рублей, а, возможно, и более в зависимости от срока эксплуатации объекта - чем дольше, тем выше стоимость аренды", - приводятся в материалах слова начальника управления маркетинга и рекламы "РНКБ развитие" Анастасии Журавлевой.