Цена нефти Brent на ICE превысила $65 впервые с 10 октября

По данным на 08:24 мск, стоимость росла на 3,87%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE превышала $65 за баррель впервые с 10 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 08,24 мск, стоимость Brent росла на 3,87%, до $65,01 за баррель.

К 08:40 мск стоимость Brent замедлила рост, нефть торговалась на уровне $64,82 за баррель (+3,56%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года рос на 3,71% - до $60,67 за баррель.