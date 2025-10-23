Тихо и уверенно. Как убедить человека, что с ним говорят мошенники

Первая цель заключается в том, чтобы вывести такого человека из измененного состояния сознания и вернуть контроль над эмоциями, отметили в УБК ведомства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ рассказало, как помочь человеку, попавшему под влияние мошенников. В УБК отметили, что первая цель заключается в том, чтобы вывести такого человека из измененного состояния сознания и вернуть контроль над эмоциями.

Только затем можно работать с фактами. "Сохраняйте спокойствие. Говорите тихо и уверенно: "Я вижу, ты напуган(а). Давай просто проверим факты вместе. Я с тобой, мы во всем разберемся". Это поможет вернуть чувство безопасности", - советуют в управлении.

Кроме того, в МВД рекомендуют быть для таких людей помощником, а не судьей, сместить фокус на действия. Например, можно предложить подумать, как можно защитить деньги и документы. Это снижает сопротивление. "Не заставляйте признавать ошибку - предложите проверить факты. Ключевой шаг: "Давай вместе позвоним в банк по номеру с его официального сайта и все уточним". Не используйте номер от мошенников", - советуют в УБК.

Также следует использовать неоспоримые доказательства: выписку со счета, скриншоты операций, данные от оператора, их нельзя опровергнуть словами. "Создавайте "маленькие победы". Начните с малого: отмените одну операцию, заблокируйте карту, смените пароль. Это вернет человеку ощущение контроля", - сказали в управлении.

При сопротивлении задавайте вопросы, а не утверждайте. К примеру: "Кто тебе это сказал? Ты сам им звонил? Покажи переписку". Вопросы включают аналитическое мышление. "Если жертва настаивает, предложите эксперимент: "Хорошо, давай проверим. Я звоню в банк. Если все правда - действуем. Если нет - отменяем перевод". Это помогает все проверить", - пояснили в УБК.

В МВД также советуют при общении с людьми, попавшими под влияние мошенников, привлекать авторитетных лиц (сотрудника банка, полиции), сохранять все цифровые следы (переписки, номера, голосовые сообщения), а также искать в них несостыковки, признаки подделки. "Если человек угрожает себе или другим (например, собирается поджечь что-нибудь) - немедленно вызывайте экстренные службы", - призвали в МВД.