Рахмон: злоупотребление ИИ делает терроризм особенно опасным

Кибертерроризм стал основным фактором, влияющим на мировоззрение отдельной части молодежи, отметил президент Таджикистана

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Злоупотребление искусственным интеллектом делает терроризм особенно опасным, затрагивая безопасность граждан и государственных органов. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в обращении к участникам Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе.

"Кибертерроризм стал основным фактором, влияющим на мировоззрение отдельной части молодежи. Террористические и экстремистские структуры используют виртуальное пространство для распространения радикальных идей и преступных намерений. Злоупотребление искусственным интеллектом делает терроризм особенно опасным, так он может затронуть безопасность как граждан, так и государственных органов", - говорится в обращении, которое озвучил секретарь Совета безопасности республики Юсуф Рахмон.

Как отметил президент, текущие мировые и региональные события свидетельствуют о том, что в настоящее время обеспечение информационной безопасности является одним из важнейших направлений в деятельности правоохранительных органов и силовых структур. "Адаптация к новым реалиям требует расширения технических возможностей, внедрения современного программного обеспечения, своевременного обмена данными", - подчеркнул глава государства.