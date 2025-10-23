Airbus, Thales и Leonardo создадут компанию - конкурента SpaceX

По итогам переговоров, длившихся много месяцев, они заключили соглашение об объединении своих космических подразделений и создании европейского совместного предприятия

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Компании Airbus, Thales и Leonardo заключили соглашение об объединении своих космических подразделений и создании европейского совместного предприятия, которое будет конкурировать со SpaceX Илона Маска. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам многомесячных трехсторонних переговоров.

Согласно договоренностям, Airbus будет принадлежать 35% акций единой компании, в которой будут заняты 25 тыс. человек, а ее годовой доход составит около €6,5 млрд ($7,5 млрд). Thales и Leonardo - по 32,5%. "Новый европейский участник космической отрасли стремится объединить и расширить свои возможности, объединив три направления деятельности: производство спутников и космических систем, а также предоставление космических услуг", - отмечается в сообщении.

Новое предприятие, которое "позволит Европе усилить свою роль ключевого игрока на мировом космическом рынке", может начать работу в 2027 году при условии получения разрешений регулирующих органов и выполнения других условий закрытия сделки.