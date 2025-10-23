Business Standard: Индия и ЕС не продвинулись на торговых переговорах

По информации издания, разногласия коснулись расширения доступа европейских сельхозтоваров, автомобилей, алкогольной продукции и инвестиций на индийский рынок

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Индия и Евросоюз не смогли из-за разногласий приблизиться к заключению до конца года соглашения о создании зоны свободной торговли. Об этом со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщает издание Business Standard по итогам состоявшегося в октябре 14-го раунда торговых переговоров Нью-Дели и Брюсселя.

Взаимные разногласия касались расширения доступа европейских сельхозтоваров, автомобилей, алкогольной продукции и инвестиций на индийский рынок. "Существенные разногласия, в частности, по вопросу обязательного исполнения уже достигнутых договоренностей, не оставили никаких возможностей для существенного прогресса в переговорном процессе", - сказали собеседники издания.

По их словам, стороны изложили свои предложения в отношении либерализации торговли и постепенной отмены тарифов , которые будут в дальнейшем обсуждаться Индией и ЕС, в том числе на политическом уровне.

Индия и Евросоюз возобновили переговоры о создании зоны свободной торговли в 2022 году, спустя 9 лет после того, как провалились последние переговоры о заключении торговой сделки. В 2025 году стороны активизировали переговоры на фоне расхождений по торговым вопросам с администрацией президента США Дональда Трампа. Вашингтон в августе ввел против Индии пошлины размером в 50% из-за закупок ею российской нефти. ЕС подписал с США сделку, согласно которой европейской товары будут облагаться пошлиной в 15%.

По данным Министерства торговли Индии, в 2024-2025 финансовом году (закончился в марте) страны ЕС после США оставались крупнейшим рынком для индийских товаров. Экспорт южноазиатской республики в европейские государства достиг $75,85 млрд, импорт - $60,6 млрд, что стало меньшими показателями по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.