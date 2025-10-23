В Москве в 2026-2028 годах построят свыше 1 тыс. объектов за счет городского бюджета

1,2 трлн рублей пойдут на реализацию проектов Адресной инвестиционной программы города, 1,8 трлн рублей - на мероприятия развития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. городских объектов построят в Москве за счет бюджета в ближайшие три года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Развитие столицы: за три года в Москве планируется построить свыше 1 тыс. городских объектов. На это выделили почти 3 трлн рублей, или 47% расходной части городского бюджета. 1,2 трлн рублей пойдут на реализацию проектов Адресной инвестиционной программы города. 1,8 трлн рублей - на мероприятия развития: капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, комплексное развитие районов, реализацию программы реновации", - написал мэр.

По его словам, в ближайшие три года в столице планируется завершить строительство, реконструкцию, реставрацию 444 объектов. В их числе: 195 зданий образовательных учреждений; 52 объекта здравоохранения; 42 объекта культуры; 150 объектов спорта; 5 объектов социальной защиты населения.

"АИП сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы. Главная задача программы - создание качественной социальной инфраструктуры", - заключил Собянин.