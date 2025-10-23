Лук и творог стали самыми подорожавшими продуктами

Рост цен составил более 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость потребительской корзины в России за год выросла на 9%, наивысший рост цен зафиксирован на лук - 23% и творог - 20%. Об этом свидетельствуют данные "Контур.Маркета", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили, как менялись цены и спрос на основные продукты питания в третьем квартале 2025 года и сравнили данные с аналогичным периодом 2024 года. Всего исследовано было более 100 млн чеков.

"За прошедший год средняя стоимость продуктовой корзины выросла на 9%, при этом значительный рост цен зафиксирован на говядину (17%), курицу (18%), творог (20%) и лук (23%). Рост цены говядины и творога обусловлен растущей себестоимостью производства (на выращивание скота уходит от 18 до 30 месяцев), а цена на курицу обусловлена ростом спроса потребителей, подбирающих альтернативные варианты мяса. Основной же причиной повышения цен на лук можно считать неурожай прошлого года", - отметила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан.