В Мособлдуму поступил проект бюджета Подмосковья на 2026-2028 годы

В нем предусмотрено продолжение развития социальной сферы, в том числе строительство школ, детских садов, поликлиник, а также поддержка бизнеса, привлечение инвестиций в регион

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проект трехлетнего бюджета Московской области на 2026-2028 годы поступил в Московскую областную думу. Доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 1,3 трлн рублей, расходы также могут составить около 1,3 трлн рублей, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Нас ждет большая кропотливая работа - поправки будут вносить все комитеты и фракции. Важно убедиться, что каждая статья бюджета отражает цели и задачи Подмосковья на ближайшие три года. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания, чтобы наши жители могли высказать свое мнение. Все замечания и предложения будут рассмотрены. Планируем, что доходная часть будет порядка 1,3 трлн рублей. Расходная - тоже свыше 1,3 трлн рублей. Это позволяет нам, несмотря на внешнее давление, выполнить все социальные обязательства", - сказал Брынцалов.

Он добавил, что бюджет традиционно будет социально-ориентированным. В нем предусмотрено продолжение развития социальной сферы, в том числе строительство школ, детских садов, поликлиник, а также поддержка бизнеса, привлечение инвестиций в регион.

"И, конечно, наша главная задача и святая обязанность - поддерживать защитников Родины и их семьи. Мы продолжаем совершенствовать законодательство, чтобы учитывать интересы участников специальной военной операции. Активное взаимодействие идет по линии филиала фонда "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Постоянно встречаемся и советуемся с воинами. Речь идет о трудоустройстве, реабилитации, обучении, различных льготах и выплатах. Все должно работать и реально помогать нашим героям", - сказал Брынцалов.

В пресс-службе Мособлдумы добавили, что проект бюджета планируется рассмотреть на заседании 30 октября.