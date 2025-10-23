Бельгия пообещала ЕС не позволить изъять активы РФ без раздела рисков

По словам премьер-министра королевства Барта Де Вевера, даже во время Второй мировой войны к замороженным активам "никто не прикасался"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Суверенные активы не конфисковывали даже во время Второй мировой войны, Бельгия блокирует это решение Евросоюза в отношении РФ, если остальные члены ЕС не разделят риски. Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

"Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. <...> Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. <...> Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС - прим. ТАСС) придется сделать это вместе", - сказал он после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах союза.

Помимо этого, бельгийский премьер подчеркнул, что его страна может согласиться с конфискацией, если "все страны ЕС внесут свой вклад", так как последствия решения об экспроприации активов РФ "будут не только для Бельгии". Он добавил, что если единства не удастся добиться, то он "сделает все <...> на европейском, национальном, политическом и юридическом уровнях, чтобы остановить это решение".

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.