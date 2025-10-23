"Пятерочка" планирует по итогам года открыть в России свыше 2 тыс. магазинов

Торговая сеть собирается увеличить долю на рынке, сообщил гендиректор компании Владислав Курбатов

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Пятерочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Торговая сеть "Пятерочка" планирует открыть в стране по итогам 2025 года более 2 тыс. новых магазинов и увеличить свою рыночную долю в ближайшей перспективе. Об этом сообщил в Екатеринбурге генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов на открытии 25-тысячного магазина.

"Торговая сеть «Пятерочка» планирует увеличить свою долю на рынке. <…> В среднем торговая сеть сегодня открывает по пять-шесть магазинов в день, а до конца 2025 года будут работать более 2 тыс. новых точек", - рассказал он.

По словам Курбатова, 10-15% от новых открытий составляют франчайзинговые магазины. При этом в фокусе внимания находятся не только количественные показатели, но и качественное обновление: в 2025 году сеть реконструировала около 1 тыс. магазинов, а на 2026 год запланированы к реконструкции 2 тыс.

Кроме того, в ближайшее время сеть планирует сократить часть категорий, чтобы ускорить оборачиваемость и снизить операционные затраты. "Мы будем искать эффективность через внутренние процессы и направлять ее в цены и фонд оплаты труда. На рынке дефицит кадров, и мы должны платить не меньше, чем рынок", - пояснил он.

Доля онлайн-продаж "Пятерочки" в среднем по стране приближается к 4-5%, а в Екатеринбурге - к 5,5%. Онлайн-сегмент прирастает на 70-75% в годовом сравнении. Компания развивает классическую доставку, экспресс-сборку и пилотный формат "выбери сам - мы донесем", когда клиент выбирает товары в магазине, а курьер доставляет заказ домой за час, отметил генеральный директор.