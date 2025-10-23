Премьер Бельгии считает, что возможная экспроприация активов усилит РФ

По словам Барта Де Вевера, страны ЕС должны понять, что если возьмут российские деньги, Россия заберет в ответ деньги европейских компаний

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер полагает, что возможная экспроприация западными странами замороженных суверенных российских активов может привести к усилению позиций России. Такое мнение он выразил журналистам по прибытии на саммит ЕС.

"Мы хотим получить анализ того, какие могут последовать ответные действия России. Страны ЕС должны понять, что если возьмут российские деньги, Россия заберет в ответ деньги наших компаний и дружественные России страны могут сделать то же самое. То есть в результате мы лишь поможем России. А европейские компании потребуют в судебном порядке эти деньги с нас (Бельгии и ЕС - прим. ТАСС)", - сказал премьер.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.