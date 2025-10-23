Чистая прибыль ММК по МСФО за девять месяцев составила 10,669 млрд рублей

Выручка сократилась на 23%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ММК по МСФО в январе - сентябре 2025 года снизилась на 84,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,669 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка сократилась на 23%, до 464,1 млрд рублей, в связи со снижением объема продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России.

Показатель EBITDA компании за отчетный период составил 61,207 млрд рублей, снизившись на 52,8% относительно девять месяцев 2024 года. Свободный денежный поток за 9 месяцев был отрицательным - минус 2,64 млрд рублей, отражая снижение EBITDA.