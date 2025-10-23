Китай и США 24-27 октября проведут торговые переговоры в Малайзии

Консультации планируется проводить в соответствии с "важным консенсусом", достигнутым в ходе телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 24-27 октября проведет в Малайзии торгово-экономические переговоры с делегацией США. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении, консультации планируется проводить в соответствии с "важным консенсусом", достигнутым в ходе телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.