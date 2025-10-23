Сийярто: вопрос поставок Венгрии энергоресурсов из РФ не относится к политике

Если Будапешт откажется от российских источников углеводородов, то оставшейся инфраструктуры будет недостаточно, подчеркнул венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Редакция сайта ТАСС

Глава ВИД Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Вопрос продолжения поставок российских энергоресурсов Будапешту носит сугубо экономический характер и не имеет отношения к политике. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times.

"Если мы откажемся от российских источников [углеводородов], то оставшейся инфраструктуры будет недостаточно, просто физически, для удовлетворения нашего спроса. <...> Вот почему это не имеет никакого отношения к политике, идеологии, ни к чему [подобному]. Потому что политика и идеология не могут ни отапливать, ни охлаждать, ни управлять производством. Поэтому мы считаем, что политика и идеология должны быть оставлены в стороне, когда речь идет о поставках энергоресурсов", - подчеркнул Сийярто.

Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Глава МИД Венгрии отметил 20 октября, что имеющим долгосрочные контракты по нефти и газу с Россией странам Евросоюза, возможно, придется платить крупные штрафы за разрыв соглашений при выполнении плана Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из РФ.