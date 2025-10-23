В Дубне разработали роботизированный конвейер для литейного производства

Прямых аналогов высокотехнологичному оборудованию собственной разработки компании в России в настоящее время не существует

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Уникальный автоматизированный конвейер для сушки оболочковых литейных форм разработал резидент особой экономической зоны "Дубна" компания "Атоминтелмаш". За свою разработку предприятие получило патент, в настоящее время ведется подготовка к запуску серийного производства, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "Атоминтелмаш" разработала полностью автоматизированный конвейер для сушки оболочковых литейных форм. Предприятие, которое развивается на площадке ОЭЗ "Дубна", получило патент на свою разработку, осуществило внедрение для предприятия аэрокосмической отрасли и готовится к запуску серийного производства конвейеров", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что прямых аналогов высокотехнологичному оборудованию собственной разработки компании в России в настоящее время не существует. Конвейер обеспечит создание высокоточных отливок по технологии литья по выплавляемым моделям - сложного технологического процесса, применяемого в различных отраслях промышленности, например, в машиностроении и аэрокосмической отрасли. Это позволит осуществлять отливку таких деталей, как формы для лопаток турбин жидкостных ракетных двигателей, корпусов клапанов, насосов, а также комплектующих для спутников и космических аппаратов.

Подчеркивается, что ключевая задача конвейера - обеспечить высокое качество сложных отливок за счет полного контроля критически важного этапа сушки. Автоматизация процесса полностью исключает человеческий фактор на ключевых этапах, обеспечивая надежность, точность и стабильность производства.

"Запуск серийного производства этого конвейера укрепляет наши позиции на рынке автоматизации литейных производств. Это не просто импортозамещение, а предложение более технологичного и эффективного решения, которое позволяет нашим клиентам выходить на новый уровень качества и конкурентоспособности, в том числе на мировом рынке", - процитировали в пресс-службе генерального директора "Атоминтелмаш" Андрея Громова.