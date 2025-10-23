"Яндекс" запустит 20 тыс. роботов-доставщиков в городах России к 2027 году

В 2026 году компания будет выпускать по 1,3 тыс. таких устройств в месяц

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Яндекс" планирует значительно увеличить флот своих автономных роботов-доставщиков, через год компания будет производить по 1,3 тыс. роботов в месяц, а к концу 2027 года выпустит в общей сложности 20 тыс. роботов нового поколения. Об этом сообщили в компании.

"Это поможет сервисам «Яндекса» и компаниям-партнерам решить проблему нехватки курьеров и снизить стоимость доставки. Роботы-доставщики впервые выйдут на улицы Санкт-Петербурга, Казани и других российских городов, а также расширят присутствие в Москве", - говорится в сообщении.

Компания впервые запустила серийное производство роботов - ими стали доставщики четвертого поколения. В "Яндексе" отметили, что они гораздо проще в производстве, а себестоимость их ниже, чем у предыдущих поколений. При этом функционально новые роботы превосходят своих предшественников. У них обновленная подвеска, которая обеспечивает высокую проходимость, более мощный вычислительный блок и новый лидар, а на одном заряде новые роботы-доставщики могут преодолеть до 70 км. Также у них съемная батарея, что сводит к минимуму время простоя. Роботы способны работать круглые сутки и в любую погоду, в том числе в дождь и снегопад.

Гузовой отсек у роботов-доставщиков четвертого поколения можно разделить на две части, что позволит повысить эффективность доставки: теперь роботы могут доставлять два заказа за один рейс, добавили в компании.

Первые роботы нового поколения появятся на улицах в ноябре 2025 года. Они будут доставлять заказы "Яндекс еды", "Лавки", "Доставки" и компаний - партнеров "Яндекса". Стоимость доставки роботами с 2019 года снизилась в пять раз и сейчас сравнялась с курьерской доставкой, после запуска робота-доставщика 4.0 рободоставка будет обходиться дешевле, чем доставка курьером, подчеркнули в "Яндексе"

Руководитель направления автономными роботами-доставщиками "Яндекса" Марат Мавлютов в рамках конференции Yandex Physical AI Conf сообщил, что компания уже работает над роверами пятого поколения.

О роботах-доставщиках

Роботы-доставщики "Яндекса" впервые вышли на улицы Москвы в 2019 году. Сейчас их можно встретить в 21 районе столицы, в Мурино - пригороде Санкт-Петербурга и в Иннополисе под Казанью. В 2025 году роботы выполнили более 250 тысяч доставок для "Яндекса" и его партнеров.