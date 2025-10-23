Киберполиция предотвратила ущерб на 100 млн рублей от дистанционных хищений

За две недели задержали 39 криминальных курьеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ за две минувшие недели смогли предотвратить преступления в отношении 349 человек, ущерб от этих преступлений мог превысить 100 млн рублей. Об этом сообщили в УБК.

"За две прошедшие недели в рамках проводимых мероприятий сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из регионов смогли предотвратить мошеннические преступления в отношении 349 граждан. Предотвращенный ущерб превысил 100 млн рублей, задержаны 39 криминальных курьеров", - сказали в управлении.

В киберполиции отметили, что сотрудники оперативных подразделений нечасто слышат слова благодарности, так как их работа остается "за кадром". "Каждое искреннее "спасибо" особенно ценно", - отметили там.