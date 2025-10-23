В Самарской области увеличат прожиточный минимум на 7,5% в 2026 году

Его величина составит 17 803 рубля

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума на 2026 год установлена в Самарской области в размере 17 803 рубля в месяц на душу населения, что на 7,5% выше показателей 2025 года. Об этом сообщил председатель регионального правительства Михаил Смирнов в Telegram-канале.

"В соответствии с требованиями федерального законодательства и в целях оказания необходимой государственной социальной помощи, мер социальной поддержки малоимущим гражданам, правительством Самарской области установлена величина прожиточного минимума на 2026 год, увеличенная на 7,5% по сравнению с текущей", - написал он.

Согласно документу, в следующем году величина прожиточного минимума на душу населения в Самарской области составит 17 803 рубля. В текущем году его размер составляет 16 669 рублей. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума на 2026 год определен в размере 19 405 рублей, для пенсионеров - 15 311 рублей, для детей - 17 269 рублей.