Цена нефти Brent на ICE поднималась до $66 за баррель впервые с 9 октября

Стоимость росла на 5,45%

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $66 за баррель впервые с 9 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 12:56 мск, цена Brent росла на 5,45% - до $66 за баррель.

К 13:17 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $66,03 (+5,5%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре рос на 5,76%, до $61,87 за баррель.