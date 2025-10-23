Автономный автомобиль "Яндекса" впервые самостоятельно проехал 400 км

Машиной управляла технология, в основе которой лежит нейросеть-трансформер, обученная на массиве данных о действиях опытных водителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Легковой автономный автомобиль "Яндекса" впервые совершил самостоятельную поездку по маршруту Москва - Тула - Москва протяженностью почти 400 км. Об этом сообщили в "Яндексе".

"Она прошла полностью в автономном режиме: водитель-испытатель находился в кресле, но ни разу не вмешивался в управление. Поездку снимали камеры, установленные в салоне автомобиля. Одна была направлена на лобовое стекло, вторая - на руль, а третья - на ноги водителя", - говорится в сообщении.

Всю дорогу автомобиль вела разработанная "Яндексом" технология автономного управления, в основе которой лежит нейросеть-трансформер, обученная на массиве данных о действиях опытных водителей. Нейросеть предсказывает поведение других участников движения и планирует траекторию с учетом прогноза.

Под руководством ML-планировщика машина выполняла активное маневрирование, уступала дорогу общественному транспорту, аккуратно объезжала зоны дорожных работ и миновала пункты взимания платы на трассе - расчет за проезд производился транспондером. Маршрут проходил по улицам Москвы и Тулы, региональным дорогам и федеральной трассе М-4 "Дон".

Компания проводит испытания системы автономного управления с 2017 года. Сейчас она используется не только в легковых автомобилях, но и в грузовиках и роботах-доставщиках, а в будущем будет применяться и в гуманоидах. Грузовые автономные автомобили "Яндекса" с мая 2025 года выполняют коммерческие перевозки для сети "Магнит" по маршруту Коломна - Тула. За это время они проехали более 130 тысяч километров и перевезли около 4 тыс. тонн груза. В 2026 году "Яндекс" планирует расширить географию грузовых рейсов, а в 2027 году довести количество автономных тягачей до 1 тыс.

Легковые автономные автомобили используются в том числе в роли такси. Первые испытания роботакси "Яндекс" провел в 2023 году в московском районе Ясенево. За три месяца машины выполнили более 1,7 тыс. поездок с пассажирами. В 2026 году "Яндекс" запустит роботакси и в других районах города. Перевозить пассажиров будут 200 автономных автомобилей - вызвать их можно будет в приложении "Яндекс Go". Для того, чтобы роботакси выделялись на дорогах, компания представила новый дизайн автоводителей.