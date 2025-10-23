Международная выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" состоится в Эр-Рияде

Мероприятие пройдет с 8 по 10 февраля 2026 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" пройдет с 8 по 10 февраля 2026 года в Эр-Рияде, сообщили ТАСС организаторы.

"8-10 февраля 2026 года в Эр-Рияде пройдет Международная промышленная выставка "Иннопром. Саудовская Аравия", которая соберет представителей органов власти и бизнеса для развития торгово-промышленного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Оператором выступит компания "Формика ивент", - говорится в сообщении.

Деловая программа мероприятия объединит представителей России, Саудовской Аравии, стран ЕАЭС и Аравийского полуострова для обсуждения торгово-промышленного сотрудничества и определения его перспективных направлений.

Разделы выставки и деловой программы включают в себя такие направления, как машиностроение и компоненты, металлургия и производство материалов, промышленная автоматизация, цифровые технологии, технологии для городов, транспортные технологии и технологии для энергетики. "Среди российских участников - крупные и средние компании, а также регионы с коллективными стендами своих предприятий и проектов. Российский экспортный центр организует национальную экспозицию отечественных производителей под брендом "Сделано в России", - отметили организаторы.

Центральным событием мероприятия станет Главная стратегическая сессия по ключевым вопросам промышленного развития, участие в которой примут руководители органов власти и флагманских компаний. "Ожидается, что в первый день выставки пройдут сессии по развитию транспорта, энергетики, "умных" городов и международной кооперации. Во второй и третий - тематические мероприятия по промышленной автоматизации и робототехнике, ИТ, инновационному машиностроению, беспилотным транспортным средствам", - говорится в сообщении.

Ранее в 2025 году Саудовская Аравия стала страной-партнером 15-й Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.