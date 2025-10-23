Депутат Немкин: борьба в киберпространстве в 2026 году выйдет на новый уровень

Это связано с применением ИИ, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 октября. /ТАСС/. Борьба в киберпространстве в 2026 году выйдет на новый уровень в связи с активным применением искусственного интеллекта (ИИ). Как злоумышленники, так и защитники будут использовать ИИ-агенты. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин на пленарной сессии Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2025".

"Нет сомнений, что в следующем году борьба в киберпространстве перейдет на новый уровень в связи с активным применением искусственного интеллекта. Как злоумышленники, так и защитники будут использовать ИИ-агенты - эти технологии в целом изменят наш в мир даже в краткосрочной перспективе, изменят они и ландшафт киберугроз. В частности, они позволят моделировать и предотвращать сложные, адаптивные атаки в реальном времени", - отметил он.

По словам Немкина, программы-вымогатели также продолжат развиваться, переходя к многоступенчатым схемам, сочетающим шифрование данных, угрозы раскрытия информации и DDoS-атаки. Появление платформ, предоставляющих доступ к вредоносному программному обеспечению, расширит круг потенциальных злоумышленников, а анонимные криптовалюты облегчат отмывание вырученных средств. "Масштабируется и применение дипфейков в социальной инженерии для обмана сотрудников посредством достоверных поддельных видео и аудиозаписей руководителей, что существенно повысит эффективность мошеннических операций. Кроме того, рост числа подключенных к сети устройств с недостаточной защитой увеличивает поверхность атаки, что требует усиления мер безопасности в энергетике, транспорте и промышленности", - добавил он.

О внедрении принципа "нулевого доверия"

Атаки на цепочки поставок и уязвимости программного обеспечения в следующем году, по словам парламентария, также останутся главной проблемой, поскольку компрометация одного поставщика может привести к масштабным последствиям.

"В этой связи необходимо повсеместно внедрять подход принципа "нулевого доверия" - политики полного недоверия и контроля доступа ко всем элементам системы, а также улучшать идентификацию и аутентификацию пользователей и устройств", - сказал Немкин.

Дополнительно сохранятся риски, связанные с удаленной и гибридной работой, ростом сложных фишинговых атак с применением ИИ, атаками на обучающие наборы данных для машинного обучения, а также масштабными атаками на облачные сервисы. Не исключено, что финансовый сектор столкнется с усилением изощренных мошеннических схем, заключил депутат.

О конференции

VI Международная конференция по информационной безопасности "Kuban CSC 2025" проходит в Сириусе. Мероприятие объединяет экспертов в сфере информационной безопасности для обсуждения актуальных проблем безопасности данных, взаимодействия государства и бизнеса. В этом году в нем участвуют представители почти из 20 дружественных России государств. Конференция проходит при поддержке Совета безопасности РФ, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Минцифры России, Министерства юстиции, Федеральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры.