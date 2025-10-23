Роскомнадзор блокирует почти 260 вредоносных VPN-сервисов

Показатели выросли на 31% по сравнению с годом ранее

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор на сегодняшний день блокирует 258 вредоносных VPN-сервисов. Это на 31% больше, чем годом ранее, сообщил руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Владислав Смирнов.

Согласно представленной на форуме "Спектр-2025" презентации Смирнова, в РФ в 2025 году блокируется 258 VPN-сервисов - это на 31% больше, чем годом ранее.

В рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности Рунета в 2025 году заблокировано также 252 анонимных почтовых сервиса (на 20% больше, чем годом ранее), 173 приложения (+28%), 410 центров распространения вредоносного ПО, более 1,2 млн ресурсов (+50%) и 119 тыс. фишинговых сайтов (+441%).

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" 22 и 23 октября.