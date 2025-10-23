На Ставрополье градостроительный потенциал механизма КРТ превышает 1,2 млн кв. м жилья

По данным правительства региона, край достиг показателя 99% по уровню газификации и около 100% по обеспеченности интернетом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. На Ставрополье определили 17 территорий для реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). Градостроительный потенциал превышает 1,2 млн кв. метров жилья, сообщается в официальном Telegram-канале заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

"Регион также использует механизм комплексного развития территорий. Под такие проекты определено 17 территорий. Их градпотенциал - более 1,2 млн кв. м жилья. Обсудили также с коллегами развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах, модернизацию ЖКХ, реализацию проектов за счет инфраструктурных кредитов", - говорится в сообщении по итогам совещания о социально-экономическом развитии Ставрополья.

Вице-премьер отметил, что в крае отмечаются достойные результаты по объемам строительства жилья. За 9 месяцев введено порядка 1,7 млн кв. м. "Отдельно хочу отметить работу региональной команды в части дорог. Ставропольский край - в числе передовиков по стране. Здесь самый высокий показатель по России: почти 90% дорог в городских агломерациях - в нормативном состоянии", - отметил Хуснуллин.

По данным правительства Ставрополья, край достиг показателя 99% по уровню газификации и около 100% по обеспеченности интернетом.

"Мы определили 30 опорных населенных пунктов, в которых к 2030 году должны на 30% улучшить качество жизни. На сегодняшний день эта работа активно ведется. Уже практически 25 млрд рублей мы вложили в наши опорные населенные пункты", - цитирует главу региона Владимира Владимирова управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.