В Рыбном союзе отметили снижение розничных цен на красную икру на 3-8%

Оптовая стоимость снизилась на 15-25%

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Оптовые цены на красную икру в России в 2025 году снизились на 15-25% в зависимости от вида рыбы и качества икры, розничные цены - на 3-8%, сообщил ТАСС председатель Рыбного союза Александр Панин в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Аналитический центр Рыбного союза ведет регулярный мониторинг цен на дальневосточных лососевых и красную икру. В этом году зафиксировали снижение цен на лососевую икру в оптовом звене, вызванное как увеличением предложения продукции новой путины, так и необходимостью реализации прошлогодних запасов, которые продаются по более привлекательным ценам. В опте наблюдается выраженная понижательная динамика на 15-25% (год к году) в зависимости от вида рыбы и качества икры, в рознице темпы снижения цен пока скромнее и остаются в пределах 3-8%", - сказал Панин.

Он отметил, что основной объем спроса на лососевую икру приходится на предновогодний период, поэтому цены могут немного подрасти. "Для тех, кто хочет сэкономить, сейчас самое время приобрести красную икру к новогоднему столу", - добавил эксперт.

По его словам, с учетом переходящих остатков прошлого года и прогноза производства красной икры по итогам 2025 года в 15 тыс. тонн, дефицита на рынке не будет, и икры хватит всем. "Но самый главный фактор, который влияет всегда из года в год на цену на любой продукт, в том числе и на красную икру, это баланс спроса - предложения", - добавил Панин.