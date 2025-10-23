В России потребление рыбы может сохраниться на уровне 2024 года

Минтай пользуется наибольшей популярностью у россиян, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Объем потребления рыбы и морепродуктов в России по итогам 2025 года может остаться на уровне 2024 года, сообщил ТАСС председатель Рыбного союза Александр Панин в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Судя по ситуации с балансом сырья - динамика вылова, экспорта и импорта - и данным по продажам в торговых сетях, по итогам 2025 года потребление рыбы и морепродуктов в России может остаться на уровне 2024 года - 24,6 кг на человека в год", - сказал Панин.

Эксперт отметил, что перечень наиболее популярных у россиян видов рыб и морепродуктов стабилен: это традиционно минтай, сельдь, креветки, форель, скумбрия, горбуша и семга.

"Сейчас отраслевое сообщество прилагает большие усилия, чтобы сделать рыбу и морепродукты более привлекательными и доступными для потребителя", - подчеркнул он.