ЦБ обновил рекомендации для предпринимателей по работе с ограничениями по счетам

В частности, приводятся рекомендации возможных действий, если бизнес столкнулся с ограничениями, связанными с кибербезопасностью, налоговым и таможенным законодательством

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банк России обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями по счетам в банках, сообщается на сайте регулятора.

"Материалы помогут предпринимателям разобраться в причинах таких ограничений, а значит, быстрее решить проблемы и избежать их в дальнейшем", - отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Новая версия рекомендаций учитывает законодательные изменения. "Например, раздел по антиотмывочному законодательству (№ 115-ФЗ) дополнен информацией о том, как можно обжаловать высокий уровень риска, присвоенный только платформой Банка России "Знай своего клиента", - уточняется в сообщении.

Также приводятся рекомендации возможных действий, если бизнес столкнулся с ограничениями, связанными с кибербезопасностью, налоговым и таможенным законодательством. В материалах дается пошаговая инструкция, что следует делать в том или ином случае, приложены шаблоны заявлений в межведомственную комиссию Банка России, которая рассматривает обращения в рамках антиотмывочного закона.

Рекомендации подготовлены при участии Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы, бизнес-объединений и банковского сообщества.