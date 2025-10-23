ЦБ запустил эксперимент по использованию ИИ для анализа финансовых продуктов

В тестовом режиме модель составит для граждан краткое резюме с информацией о возможных рисках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банк России запустил в тестовом режиме эксперимент по использованию искусственного интеллекта для анализа финансовых продуктов и составления для граждан краткой информации о возможных рисках. Об этом во время совместного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации "Финтех на службе граждан" сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

"Модель позволит, прогоняя финансовые продукты для наших граждан, видеть краткое резюме, где подчеркиваются риски этого финансового продукта для человека", - сказала Кахруманова.

Она добавила, что к настоящему времени 10 банков выразили желание участвовать в эксперименте. Итоги пилотного проекта планируется подвести во II квартале 2026 года для определения дальнейших направлений развития модели.