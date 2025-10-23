"Транснефть" в 2025 году увеличит отгрузку из Козьмино до 50 млн тонн

Показатель в 2024 году составлял 46 млн тонн

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Транснефть" в 2025 году увеличит отгрузку нефти из дальневосточного порта Козьмино до 50 млн тонн с 46 млн тонн в 2024 году, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"У нас проектная мощность нашего нефтеналивного порта Козьмино 30 млн тонн. В 2024 году мы перевалили через Козьмино 46 млн тонн. В этом году перевалим 50 млн тонн. То есть практически удваиваем мощность порта", - сказал он.

Нефтепроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) вышла на проектную мощность в 80 млн тонн, а "Транснефть" активно работает с нефтяниками над созданием условий для диверсификации направлений экспорта, отметил Токарев.

"Потому что Польша, Германия, Чехия и европейский рынок, они в принципе отказались от нашей нефти. Примерно объем порядка 56 млн тонн нужно было перераспределить. Мы эту задачу за два года решили. И сегодня профицит по направлениям и на восток, и на юг", - подчеркнул глава "Транснефти".

Компания также обеспечивает налив нефти на ж/д транспорт на станции Мегет до 7 млн тонн в год для отгрузки на экспорт в Китай или в направлении порта Козьмино.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.