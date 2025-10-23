Хуснуллин: строительство КАД-2 начнется в начале 2026 года

Вторым этапом проекта станет рассмотрение вопросов модернизации уже существующей южной кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, сообщил заместитель председателя правительства РФ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Реализация проекта по строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга КАД-2 начнется в начале 2026 года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на международной специализированной выставке "Дорога-2025".

"Мы пока по поручению президента Владимира Владимировича Путина отработали первый участок - это 82 километра - это наиболее востребованная часть, где существующий КАД самый перегруженный, где уже в часы пик до 200 тысяч машин идет. Эти 82 километра мы полным ходом проектируем, готовим документацию. В начале следующего года приступим к строительству", - заявил Хуснуллин.

По его словам, вторым этапом проекта станет рассмотрение вопросов модернизации уже существующей южной кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга.

Маршрут новой кольцевой автодороги (КАД-2) будет проложен от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово, Агалатово до пересечения с трассой "Скандинавия" с выходами на платную дорогу М-11 и будущий Восточный скоростной диаметр.