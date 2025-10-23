Индекс РТС замедлил снижение после публикации ЦБ курсов валют

Показатель находился на уровне 991,5 пункта

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 24 октября до 81,27 рубля, евро - до 94,39 рубля, юаня - до 11,37 рубля.

По данным на 17:50 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи снижались на 3,58% - до 986,92 и 2 558,12 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 18:02 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 991,5 пункта (-3,13%), индекс Мосбиржи снижался до 2 557,86 пункта (-3,59%).