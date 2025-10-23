Ростех: отечественные системы способны автоматизировать любую дорожную технику

В госкорпорации отметили, что новая техника может выполнять задачи практически непрерывно

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Автоматизированные катки для укладки асфальта, созданные Ростехом, способны автоматизировать любую дорожную технику, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Значительный научно-технический задел, накопленный предприятиями госкорпорации "Ростех" в области наземной навигации специального назначения, позволил "Сигналу" в короткие сроки создать для автодорожной отрасли отечественную систему точного позиционирования и нивелирования "Филин" и программно-аппаратный комплекс "Прометей", способные автоматизировать любую дорожно-строительную технику", - рассказал генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" - управляющей организации АО "КЭМЗ" Владимир Пименов. Его слова приводятся в сообщении.

В госкорпорации отметили, что новая техника может выполнять задачи практически непрерывно, в том числе ночью. Это позволит сократить время качественного строительства и ремонта дорог, подчеркнули в Ростехе.

Там рассказали, что в ходе выставки "Дороги-2025" продемонстрировали процесс укладки. Сначала самосвал выгрузил асфальтобетонную смесь в асфальтоукладчик "Десна 2100", который автоматически распределил ее по участку дороги. Затем на демонстрационный участок в соответствии с технологическим циклом вышел каток RV-7DD. Он провел предварительное вибрационное уплотнение асфальтобетона, после чего второй каток RV-11DD в автоматизированном режиме завершил процесс укладки.

Автоматизированные катки созданы на базе катков RV-7DD и RV-11DD, которые производит АО "Раскат" (дочернее предприятие АО "КЭМЗ"), а асфальтоукладчик - на базе укладчика "Десна 2100" от "Группы компаний машиностроения и приборостроения".

Ранее в Минеральных Водах холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" презентовал первую в России технику для дорожного строительства, которая способна автономно и с высокой точностью укладывать асфальт. Машины продемонстрировали свои возможности в ходе XII Международной выставки "Дорога-2025".