Московская биржа утвердила free-float акций ВТБ на уровне 50%

Банк привлек до 84,7 млрд рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московская биржа установила значение free-float (акции компании в свободном обращении) для ВТБ на уровне 50%, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"В соответствии с рекомендацией индексного комитета Московская биржа установила значение коэффициента Free-float обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО) равным 50%", - говорится в сообщении.

Ранее ВТБ привлек до 84,7 млрд рублей в рамках крупнейшего SPO (вторичное публичное размещение акций) с 2023 года. Цена размещения была установлена на уровне 67 рублей за акцию, процесс биржевого сбора заявок завершился 18 сентября. По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении составит более 49%, сообщал банк. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации.

Также ранее глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума заявлял, что доля государства в капитале ВТБ сократится после дополнительной эмиссии акций до 50% плюс одна акция.