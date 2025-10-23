В Чувашии на обновление системы водоснабжения в Алатыре направят 6,4 млрд рублей

Сети изношены на 80%, сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов

ЧЕБОКСАРЫ, 23 октября. /ТАСС/. Сети водоснабжения и водоотведения в Алатыре в Чувашии планируется передать в концессию. Инвестору предстоит вложить 6,4 млрд рублей, написал в своем Telegram-канале премьер-министр республики Сергей Артамонов.

"Пилотный для нашего региона проект - концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения. Планируем реализовать его в Алатыре. <…> На обновление сетей, которые сейчас изношены на 80%, концессионеру предстоит вложить 6,4 млрд рублей", - сообщил Артамонов.

По его словам, сети водоснабжения будут переданы на 25 лет, концессионером выступит общество "Водоканал" из Чебоксар. Правительство Чувашии сообщило, что концессионное соглашение намерены подписать в ноябре, передача сетей начнется в декабре 2025 года. Для сдерживания тарифов планируется участие в федеральных и региональных программах, грантовых мероприятиях, а также получение льготных займов. По данным властей, предстоит провести 22 комплексных мероприятия по обновлению системы водоснабжения.

По словам директора "Водоканала" Владимира Васильева, которые приводятся в сообщении, в приоритете - реконструкция канализационно-насосной станции №1 и водозаборных сооружений, что позволит решить проблемы с водозабором и спадом уровня Суры. "Особенно нас беспокоит коллектор. <…> Он обрушается по проспекту Ленина, в исторической части. Два года назад Алатырь уже объявлял ЧС, восстанавливал аварийный участок, но эти 3 км полностью не поменяли", - сообщил Васильев, отметив, что обновление коллектора "включили в приоритет на 2026 год".