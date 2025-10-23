В Росатоме назвали главной корпоративной целью укрепление семейных ценностей

Гендиректор Алексей Лихачев заявил, что в рамках программы "Люди и города" последовательно формируется культура, ориентированная на семью и взаимную поддержку

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Укрепление института семьи и поддержка традиционных ценностей являются ключевыми направлениями корпоративной политики госкорпорации "Росатом". Об этом заявил ее генеральный директор Алексей Лихачев на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

По его словам, в рамках корпоративной программы "Люди и города" последовательно формируется культура, ориентированная на семью и взаимную поддержку.

"Главная цель программы - создать настоящий культ семьи в Росатоме. <…> В Сарове мы запустили пилотный проект - Центр охраны репродуктивного здоровья, который занимается не только медицинскими аспектами, но и моральными ценностями, а также созданием семейной атмосферы", - отметил Лихачев.

Особое внимание в Росатоме уделяется развитию культурной и спортивной жизни. Также Лихачев отметил успехи госкорпорации в работе с трудовыми династиями, которые регулярно удостаиваются отраслевых наград и поощрений.