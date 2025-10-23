Китай предложил Татарстану создать бюро промсотрудничества для МСП

Необходимо также запустить программу обмена молодыми предпринимателями, сообщил президент торговой палаты Нинбо в провинции Хэйлунцзян Ян Чанжэнь

АГРЫЗ /Татарстан/, 23 октября. /ТАСС/. Создание китайско-российского бюро промышленного сотрудничества поможет малым и средним предприятия двух стран расширить связи и нарастить число совместных проектов. Об этом сообщил президент торговой палаты Нинбо в провинции Хэйлунцзян Ян Чанжэнь на российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества "Инвестиционный маршрут. Станция Агрыз".

"Готовы совместно с городским округом Агрыз реализовать три конкретные корпоративные инициативы. Во-первых, создать китайско-российское бюро промышленного сотрудничества, которое будет служить связующим звеном, регулярно объединяя потребности обеих сторон и координируя поддержку, представляя комплексные услуги малым и средним предприятиям", - сказал спикер.

Кроме того, по его словам, необходимо запустить программу обмена молодыми предпринимателями. Предлагается организовывать ежегодные визиты, которые позволят стимулировать инновации, стимулировать больше совместных предпринимательских проектов и придать новый импульс сотрудничеству.

Третья важная цель, по его словам, - это изучение возможностей сотрудничества в рамках специальных фондов. "Сотрудничать с финансовыми учреждениями для предоставления финансовой поддержки корпоративным проектам, уделяя особое внимание поддержке сельскохозяйственных технологий и производству", - сказал Чанжэнь.

Форум проходит с 22 по 24 октября в Агрызском районе Татарстана. Трехдневная площадка собрала представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества двух стран.