В Татарстане планируют создать производство каменной ваты с участием КНР

Это утеплитель, который будет использоваться для строительства, пояснила глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина

Редакция сайта ТАСС

АГРЫЗ /Татарстан/, 23 октября. /ТАСС/. Завод по производству каменной ваты с участием партнеров из Китая планируют построить в Татарстане. Соответствующее соглашение было подписано на российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества "Инвестиционный маршрут. Станция Агрыз".

Соглашение о намерениях во время инвестиционного форума в Агрызе подписали директор общества с ограниченной ответственностью "Базис Алабуга" Антон Прокопий и директор Китайско-российского центра научно-технического и торгово-экономического сотрудничества "Вэйлай" Се Вэйдун.

Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, соглашение касается создания нового завода. "Это конкретный проект по созданию завода по производству каменной ваты. Это утеплитель, который будет использоваться для строительства", - сказала Минуллина.

Форум проходит с 22 по 24 октября в Агрызском районе Татарстана. Трехдневная площадка собрала представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества двух стран.