Коновалов: апелляция отменила изменения в закон о межбюджете в Хакасии

"Антинародный закон" официально отменен, сообщил глава региона

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал недействующими изменения в региональный закон о межбюджетных отношениях, принятые депутатами парламента Хакасии вопреки вето главы региона Валентина Коновалова. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

В декабре 2024 года Верховный совет Хакасии (парламент региона) принял изменения в закон о межбюджетных отношениях, который регулирует выделение субсидий муниципалитетам. Глава республики Валентин Коновалов отклонил этот закон. По его мнению, документ противоречит федеральному законодательству, в частности Бюджетному кодексу РФ. Однако депутаты преодолели вето главы и приняли этот закон повторно. Региональное правительство обратилось с иском в суд. 8 августа Верховный суд отказал в иске. Правительство республики обжаловало решение.

"Сегодня Пятый апелляционный суд признал недействующими изменения в закон о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях, принятые Верховным советом Хакасии. Это значит, что антинародный закон официально отменен", - написал Коновалов.

Согласно картотеке суда, административными истцами по этому делу были правительство и Минфин республики, ответчиком выступал Верховный совет региона. "Решение (основные требования) отменено в части с вынесением нового решения", - говорится в картотеке. Основанием для отмены стало "нарушение или неправильное применение норм материального права". Мотивировочное решение пока не опубликовано. Комментарии представителей республиканского парламента получить пока не удалось.

Как ранее поясняли ТАСС в аппарате Верховного совета республики, выделение субсидий муниципалитетам регулируется законом о региональном бюджете и соглашениями между муниципалитетами и правительством региона (Минфином республики). В случае нарушения соглашений со стороны муниципалитетов санкции в их отношении принимаются исполнительной властью региона, принятые же поправки в закон предполагают утверждение санкций через внесение изменений в бюджет. Исполнительная власть республики оспаривала нормы, которые "ограничивают полномочия исполнительной власти по управлению республиканским бюджетом и противоречат Бюджетному кодексу РФ и принципу самостоятельности бюджетов".